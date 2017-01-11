ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький

На сьогоднішній день Збройні сили України мають достатньо сили для того, щоб знищити незаконні збройні формування на території окупованого Донбасу. Про це заявив представник України в Спільному центрі з контролю та координації генерал-майор Кременецький Борис, передає replyua.net.
В той самий час він зауважив, що Україна зможе побороти бойовиків, але не зможе протистояти відкритому вторгненню російської армії. А це невід’ємна частина війни у разі провокації української сторони. «Якщо Україна прийме рішення вести наступальну війну, то через деякий час будуть дуже неприємні наслідки. Наразі в зоні проведення АТО є дуже багато небезпечних об’єктів інфраструктури», - зауважив Кременецький.
«Всі ми спостерігали за тим, як Російська Федерації перетворила в порох сирійське місто Алеппо. А тепер подивіться на Донбас: можна побачити декілька зруйнованих будинків, але здебільшого місто ціле. Тому, на мою думку, під час зміцнення обороноздатності держави потрібно заохочувати іноземних партнерів для того, щоб ті збільшували тиск на Росію тим самим збільшити витрати для Кремля на утримання всього цього», - зазначив представник України в СЦКК. Як відомо, на сьогоднішній день в окупованому Донбасі продовжують працювати заводи та підприємства.