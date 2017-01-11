валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький

ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький
На сьогоднішній день Збройні сили України мають достатньо сили для того, щоб знищити незаконні збройні формування на території окупованого Донбасу. Про це заявив представник України в Спільному центрі з контролю та координації генерал-майор Кременецький Борис, передає replyua.net.

В той самий час він зауважив, що Україна зможе побороти бойовиків, але не зможе протистояти відкритому вторгненню російської армії. А це невід’ємна частина війни у разі провокації української сторони. «Якщо Україна прийме рішення вести наступальну війну, то через деякий час будуть дуже неприємні наслідки. Наразі в зоні проведення АТО є дуже багато небезпечних об’єктів інфраструктури», - зауважив Кременецький.

«Всі ми спостерігали за тим, як Російська Федерації перетворила в порох сирійське місто Алеппо. А тепер подивіться на Донбас: можна побачити декілька зруйнованих будинків, але здебільшого місто ціле. Тому, на мою думку, під час зміцнення обороноздатності держави потрібно заохочувати іноземних партнерів для того, щоб ті збільшували тиск на Росію тим самим збільшити витрати для Кремля на утримання всього цього», - зазначив представник України в СЦКК. Як відомо, на сьогоднішній день в окупованому Донбасі продовжують працювати заводи та підприємства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
11377

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
8657

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

Последние новости

В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука

Манн: уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США

От новых санкций против России пострадает вся экономика мира – Песков

У Порошенка пояснили ситуацію з "українськими лобістами" в США

Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе

Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

На Луганщині без води залишилася чверть мільйона людей - СММ ОБСЄ

Рева розповів про сьогоднішню ситуацію в Україні з ринком праці

Над аэропортом в Донецке возвышается национальный флаг Украины

Зв'язки Трампа та РФ тривають вже протягом 5 років - секретні дані

Трамп обурений щодо "компромату" РФ

Генерал-майор розповів про кадрових агентів російських спецслужб в ОБСЄ

ВСУ вступили в бой с боевиками вблизи Тарамчука

ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький

Плотницький хоче розраховуватися з Україною за воду її ж вугіллям

Каздобина: Олещук представил вредный текст для читателя

Айдер Муждабаев: В России не спасет клише «я вне политики»

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

 Новости за день