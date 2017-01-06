Кошмари росіян збулись: НАТО на порозі – блогер

Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук поділився новинами, які навряд чи радують кремлівських лідерів, - про це інформує replyua.net.
Блогер зауважує, що цього нарешті дочекались – не скільки поляки, стільки росіяни, які постійно марили «агресивним блоком НАТО», який «становить загрозу» росіянам, підбираючись до їх кордонів. З дванадцятого січня цього року у Польщі дійсно буде розміщено перші броньовані машини і танки, які прибули зі Сполучених Штатів для захисту від можливої російської агресії. Крім того, для обслуговування техніки на російський кордон перебазуються чотири з половиною тисячі військових, які нестимуть службу в п’яти регіонах держави. Технічно-підготовчі сили знаходяться у Польщі ще з грудня минулого року. Сьогодні у німецькому порту висадилась основна частина вояків, які розмістяться поблизу Дравсько-Поморського та Жагані. Ще тисяча сто бійців прибудуть навесні і базуватимуться у найбільш вразливому районі – Сувальському коридорі.
Загалом, мрії поціновувачів настоянки глоду як ніколи близькі до свого здійснення – НАТО на самому кордоні. Цікаво, як відреагують у Кремлі, коли такі бригади з’являться в Україні? – зауважує блогер.