Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

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Чергове зовнішньополітичне розчарування доведеться пережити Російській Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «15 минут».Так, посол України в Анкарі Андрій Сибига у своєму мікроблозі Twitter поділився приємною новиною. За його словами, у наступному році наші збройні сили через Міністерство оборони отримають від Туреччини три мільйони сто тисяч доларів фінансової допомоги. Як наголосив сам дипломат, він мав «чудове закінчення поточного року», адже підписав важливу угоду, відповідно до якої українська сторона отримає додаткове фінансування від Анкари. «Стратегічне партнерство у дії», - наголосив посол.Також Сибига нагадав, що наступного року пріоритетним напрямком розвитку військово-промислової сфери стане зміцнення співпраці з Туреччиною. Зауважимо, що позиція Туреччини у російсько-українському конфлікті доволі неоднозначна – наприклад, Анкара не ввела жодних санкцій проти Москви та без жодних зауважень приймає судна і пороми з портів окупованого Криму. З іншого боку, турки зміцнюють стратегічну співпрацю з Україною і чітко стоять на позиціях поваги до територіальної цілісності нашої держави у всіх міжнародних організаціях.