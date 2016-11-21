У Міноборони відреагували на "чергову серію ФСБ "про диверсантів"

У Міністерстві оборони України відреагували на чергові заяви російських спецслужб щодо затримання на території Криму «українських диверсантів»: «Чергова провокація російської пропаганди з метою підірвати довіру до України з боку Західних партнерів». Про це сьогодні, 21-го листопада, розповів прес-офіцер Міноборони України з питань АТО Лисенко Андрій, коментуючи найсвіжіші заяви від російської ФСБ, передає replyua.net.
«Куди не подивись, всюди українські диверсанти» - багатосерійний серіал від російських спецслужб. Сьогодні вийшла чергова серія під назвою «затримання та арешт українських диверсантів». Нам хвилюватися чи щось пояснювати не потрібно. Це нова модель гібридної війни проти України, яку веде Російська Федерація», - зазначив полковник.
«На мою думку, окупанти в Криму хочуть дискредитувати довіру від українців та всього цивілізованого світу до Збройних сил України. Також у Росії хочуть показати, що «Україна – це агресор», а російська Федеральна служба безпеки – це «ефективна машина по боротьбі з тероризмом», - сказав Лисенко. Також він зауважив, що на цей раз окупанти не порушили традицію та оприлюднили «новини про українських диверсантів» в понеділок. Як відомо, про минуле затримання «українських розвідників» ФСБ РФ розповіла в середу.
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