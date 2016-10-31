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Число контрактников в Украине превысило 85 тысяч

Число контрактников в Украине превысило 85 тысяч
В прошлом году желающих заключить договор на контрактную службу было немного, однако за 2016 год число контрактников увеличилось до 85 тысяч, что в несколько раз больше, чем в 2015 году.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня написал Виктор Муженко. По словам начальника Генерального штаба ВСУ, за последние два года было заключено чуть больше 85 тысяч контрактов, и большинство военных пришли на службу только в этом году. «В 2016 году контракты были заключены с 59 тысячами военных, и шесть тысяч человек, которые будут служить Украине, - это офицеры. В приоритете у ВСУ остается комплектование боевых бригад, также сейчас в Генштабе разрабатывают механизм предоставления права всем командирам частей ССО и ВДВ самостоятельно заключать контракты с военными», подчеркнул генерал.

Он отметил, что командиры смогут самостоятельно заключать контракты с теми военными, которые уже отобрались, а также с теми, кто является кандидатом на службу в конкретном подразделении Вооруженных сил. Нужно отметить, что зарплата обычного военного, проходящего службу по контракту, сейчас составляет 7 тысяч гривен, офицера – 9 тысяч.

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