Катастрофа МН17: на КремльТВ сбежавший в РФ экс-майор ВСУ оболгал Украину

В прямом эфире российского пропагандистского телеканала «Звезда» бывший майор украинских Вооруженных сил Юрий Батурин, который сбежал в Россию, выступил с лживой информацией об Украине. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания было опубликовано на видеохостинге на YouTube. Кроме всего прочего, Батурин отметил, что он якобы располагает доказательствами причастности украинских властей к катастрофе «Боинга» МН 17 на оккупированном Донбассе в июле 201 года.
Бывший представитель ВСУ в эфире российского телеканала принялся обвинять своих коллег в причастности к транспортировке ЗРК «Бук» для того, чтобы спрятать его сразу после авиакатастрофы. Со слов Батурина, он сравнил факты и пришел к выводу, что метка «Боинга» MH17 на экране радара «исчезла в районе действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук», в которую входит точка стояния «село Зарощенское».
Отметим, что 6 октября телеканал «Звезда» сообщил о пересечении Батуриным российско-украинской границы и попросил защиту в России. Также сообщалось, что он располагает доказательствами Украины в крушении малайзийского «Боинга», но спустя некоторое время эту новость удалили.