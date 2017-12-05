В МИД Люксембурга рассказали, что нужно для введения миротворцев ООН на Донбассе

Появление на Донбассе миротворческого контингента ООН возможно, однако она должна преследовать одну-единую цель, а именно: прекращение военных действий, отвод тяжелого вооружения и установление контроля на границе. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом в Брюсселе заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в рамках выступления перед министрами иностранных дел ЕС, гостем которой будет американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.
«Я считаю вполне возможной договоренность о «голубых касках» на Донбассе, если все стороны будут разделять одну цель размещения этих миротворцев. А именно: прекратить бои, отвести тяжелые и другие вооружения и взять под контроль все, что происходит на российско-украинской границе, чтобы не допускать нового поступления вооружений. Принимая во внимание этот факт, я считаю эту миротворческую миссию очень положительной идеей», – заявил Жан Ассельборн.
Кроме того, люксембургский министр отметил, что практическая реализация введения миссии миротворцев ООН на Донбассе зависит от того, как смогут договориться по ней в Совбезе ООН, где Россия имеет статус полноценного члена.