Как сообщает replyua.net, после неудачного задержания экс-президента Грузии силовикам оставалось лишь провожать взглядом колонну протестующих и самого Саакашвили, который выдвинулся в правительственный квартал, под стены Верховной Рады, где позже устроил митинг, заявив, что будет с народом под стенами парламента, пока в Украине не сменится власть во главе с президентом.
Говорил Саакашвили, как всего зажигательно и много, но главное не это, а то, кто в этот раз стоял вместе с ним на сцене под Верховной Радой, вместе с «грузинским реформатором» выступала депутат Европарламента от Великобритании Джейн Коллинз. Одна из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ассоциации ЕС и Украины.
Как отметил у себя в Facebook народный депутат Сергей Высоцкий, Джейн Коллинз – действительно самый, что ни на есть реальный член Партии независимости Соединенного Королевства, которая во главе с Фараджем агитировала за брекзит. Как всем теперь хорошо известно – в этой агитации принимали участие также боты Ольгино. К тому же немного ранее Михеила Саакашвили поддержал польский депутат Корвин-Микке, который катался по приглашению российских властей в Крым и называл войну России против Украины «гражданской». По словам нардепа, это просто некие интересные совпадения для думающих людей о многом прояснят ситуацию.