Блогер: Россия хочет создать на Донбассе новую «Новороссию»

В беседе с журналистами издания «Апостроф» блогер из Луганска Олена Степова рассказала, что сейчас возросла вероятность того, что Олег Царев вернется в оккупированный Донецк и возглавит там «Новороссию», передает replyua.net. Мало того, Степова утверждает, что Николай Азаров может стать так называемым «премьер-министром» подконтрольной террористам организации. «К этому совершенно безразлично относятся большая часть людей, но есть и такие, кто утверждает: «Когда был Николай Азаров, доллар стоил восемь гривен и не было войны».
Блогер подчеркнула, что часть общества на оккупированной территории даже обращает внимание на то, что Луганск обстреливает террористическое формирование «Заря», командующим которым был бывший главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий, провоцируя ненависть к Украине.
«Сегодняшняя ситуация на Донбассе показала, что в некоторой степени формирование общества там уже произошло. И в некоторой степени часть этого общества будет поддерживать Россию, поддерживать любое «руководство» «ЛНР/ДНР», как бы оно ни приходило к власти – лишь бы вопреки Украине», - резюмировала блогер.