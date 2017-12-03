РФ истерически назвала тренировку ВМС ВСУ с эсминцем США провокацией, и пригрозила Украине

Как сообщил первый заместитель председателя комитета обороны Совета Федерации России Франц Клинцевич, совместная тренировка Воздушно-морских сил Украины с американским эсминцем в акватории Черного моря является ничем иным, как только провокацией. В частности, он заявил: «Мы категорически против этого. Это провокационные действия. Россия воспринимает это как недружественный шаг со стороны Соединенных Штатов Америки».
По словам российского чиновника, тренировка такого плана нарушает «все мыслимые и даже немыслимые» договоренности с Соединенными Штатами Америки. Сенатор также добавил: «Это провокация, ведь тем самым США берет себе в союзники абсолютно безответственное руководство Украины, которое виновно в войне и этнических чистках на Донбассе». Согласно словам Клинцевича, «игры» подобного рода будут иметь невероятно серьезные последствия. Ранее вчера издание сообщало, что в Черном море была проведена тренировка Воздушно-морскими силами Украины совместно с эсминцем США.