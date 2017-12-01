Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Обозревателя» заявил народный артист Украины Павел Зибров.
«Я считаю, что Софию Ротару не следует воспринимать, как украинскую певицу, поскольку я не вижу определенной ассоциации с Украиной. Она из Советского Союза, поэтому в историю она вошла также, как и Иосиф Кобзон. Он российский исполнитель? В Молдове ее называют молдавской певицей, так как она молдаванка. Трудно что-то сказать про Софью Михайловну… Однако, у нее высокое звание Героя Украины. Я этим сильно удивляюсь – Герой Украины и выступает на российской территории», – возмущается исполнитель. В то же время Зибров добавил, что у артистов, посещающих Россию, нет смысла забирать высокие звания.
«Это то же самое, что лишить звания заслуженных и народных. Ведутся дискуссии, но никто не заберёт, и никто не проголосует. Скажут: «Не вы давали и не вам и забирать». Это нереально», – констатировал Зибров.