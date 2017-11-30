Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»

В сообщении издания отмечается, что Зеленский в своем кратком комментарии заявил: «Дальше мы отказываемся работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован на «Фейсбуке». Там сказано все полностью. Добавить мне больше нечего».
Как удалось выяснить, на своем Facebook один из руководителей сериала «Сваты» Владимир Зеленский обнародовал, так сказать, неофициальный ответ – видео, в котором также намекнул на закрытие проекта «Сваты». Примечательно, что граждане Украины насколько были заинтригованы видеозаявлением шоумена, что меньше чем через час ролик в «Фейсбуке» набрал более тридцати тысяч просмотров. Ранее сообщалось, что создатели «Сватов», участники «Квартала 95», заявляли, что намерены «отстаивать свои права в международных судах».