СМИ назвали дату введения в эксплуатацию первой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне

Первый проект в сфере солнечной энергетики в Чернобыльской зоне будет запущен уже в декабре этого года, информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг.
Издание отмечает, что масштабный проект был разработан украинской компанией Rodina Energy Group Ltd, а также немецкой компанией Enerparc AG, которая базируется в Гамбурге. Стоимость этого проекта оценивается в миллион евро, а его мощность будет достигать 1 мВт. «Мы хотим оптимизировать чернобыльскую зону, она не должна быть черной дырой внутри Украины», - отметил Евгений Варягин, исполнительный директор украинской компании. Также он подчеркнул, что электростанция находится всего в ста метрах т ядерного реактора Чернобыльской атомной станции. Напомним, что ранее китайские компании также заявили, что они заинтересованы в строительстве солнечного парка.
Французская компания Engie SA проводит предварительное технико-экономическое исследование проекта. Текущий проект, между тем, предусматривает развитие 99 мВт мощности в ЧАЭС. До этого проекта украинская компания занималась разработкой солнечной энергетики в Казахстане, Армении, Турции, Беларуси и Украине.