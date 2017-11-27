За время независимости в Украине исчезло свыше 10 тысяч рек

По информации журналистов ВВС Украина, за период независимости Украины в стране исчезли свыше десяти тысяч рек. Как передает replyua.net, такую статистику привели эксперты общественной организации «Ассоциация рыболовов Украины». Отмечается, что в стране к водным ресурсам относятся крайне неудовлетворительно. За последних два десятка лет не было проведено необходимых мелиоративных работ для расчистки заиленных истоков рек, из-за чего реки становятся мельче и пересыхают. Эта проблема усугубляется и тем, что в последние годы отмечается сильное маловодье — реки наполняются только на 70% от нормы.
Кроме того, в организации добавили, что ряд украинских рек перегородили плотинами, в связи с чем они лишились своего естественного течения. Представители общественных организаций констатируют, что нередко, грубо пренебрегая законами, происходит застройка берегов водоема.
Со слова экологов, в тех местах, где в свое время находились пойменные луга, природные нерестилища рыбы, живописные протоки, сейчас находятся домовладения. Берега рек загнали в бетон, что не дает возможности для самоочистки.