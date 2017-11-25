Захарченко прокомментировал назначение нового главаря «ЛНР»

В это же время Александр Захарченко заявил, что он готов пойти на объединение с Пасечником для построения «мирной жизни» на оккупированном Донбассе. В сообщении отмечается: «Также я уверен, что мы будем эффективно противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь».
В свою очередь «председатель» Народного совета донецкой псевдореспублики Денис Пушилин добавил, что профессионализм «нового главаря террористов «ЛНР» будет полезным взаимовыгодному сотрудничеству между псевдореспубликами. Пушилин заявил: «Леонид Иванович, за мир и благополучие граждан «ЛНР» на ваши плечи была возложена огромная ответственность. Также вы ответственны за восстановление экономики и создание условий для политического урегулирования конфликта».