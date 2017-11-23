Война или отказ от оккупированного Донбасса: стали известны результаты опроса украинцев

Большая часть украинских граждан (59,2 %) поддерживают необходимость восстановления Киевом контроля над временно оккупированными территориями Донбасса при помощи политико-дипломатического пути. Как передает replyua.net, такими оказались результаты опроса, проведенного SOCIS, КМИС, «Рейтинг» и Центра Разумкова. В свою очередь, только 12,1% жителей Украины считают, что вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей можно, применив силу. К тому же, 10,4% граждан нашей страны заявляют, что нужно изолировать временно оккупированные территории и заморозить конфликт, так как они считают, что их можно будет вернуть позже.
Более того, 8,6 % принявших участие в опросе украинцев являются сторонниками полного отказа от каких-либо попыток возвращения оккупированных территорий Донбасса, так как считают, что без них Украине будет лучше. Украинские граждане в целом согласны на введение на Донбасс миротворцев ООН: вариант ответа «Полностью поддерживаю» выбрали 31,9% респондентов, «Скорее поддерживаю» – 28,1%.
Социологи проводили опрос в период с 28 октября по 14 ноября во всех регионах Украины, за исключением ОРДЛО и аннексированного Крыма.