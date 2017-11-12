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Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины

Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины
Сейчас Украина переживает непростое время, у каждого может быть свой взгляд на события, которые вот уже четвертый год подряд происходят в нашей стране, но, тем не менее, неоспоримым является тот факт, что соседнее нам государство проявило агрессию к нам, оккупировало часть нашей территории. В этой связи спрашивается, может герой Украины и народный артист Украины развлекать одного из тех людей, который грозился повесить, как собак украинцев, прийти на Донбасс и стрелять украинцев. Речь идет о Рамзане Кадырове и о Софии Ротару, которая не побрезговала не только выступить на концерте, посвященном Дню рождения Кадырова, но и вытанцовывать перед Кадыровым, приглашая его на танец, развлекая главу Чечни и его рать. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет дипломат и блогер Богдан Яременко.

«Рука Москвы» говорите? Говорите, что кадыровцы стали в Украине злейшими палачами? Думаю, всенародной любви доя Софии Ротару будет достаточно, а вот всех титулов, званий и наград Украины ее надо лишить. Ну, и разобраться, какая часть состояния, нажитая от сотрудничества с террористами?», – написал дипломат.

По его словам, если же Украина не проявит свою официальную позицию по этому инциденту, то может сложиться мнение, что кроме обвинения в «руке Москвы» официальной Украине ничего предъявить Кадырову, а выступление Ротару в Чечне – это лишь дань уважения одному из руководителей соседней дружественной страны. Богдан Яременко подчеркивает, гражданка София Ротару может петь и плясать даже перед потусторонними злыми силами, но этого не может делать герой и народный артист Украины.


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