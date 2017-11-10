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Легендарная группа Scorpions до сих пор считает Украину такой же «совковой» страной, как и Россия

Легендарная группа Scorpions до сих пор считает Украину такой же «совковой» страной, как и Россия
Сегодня легендарная группа Scorpions прилетела в Киев. Знаменитых гостей приняли в VIP-терминале аэропорта «Борисполь», информирует replyua.net. как рассказывает в своем блоге украинский блогер Екатерина Золотарева, после встречи с караваем у трапа самолета легендарных исполнителей во время интервью спрашивают у них, мол, а что вы знаете об Украине? Недолго думая, те отвечают совершенно стереотипным шаблоном: водку у вас любят пить, говорят и еще один добавляет, что пиво у вас вкусное.

Блогер отмечает, нормальный такой себе и вполне стандартно-обыденный набор «совковых» шаблонов от них в ответ на точно такой же по своей форме и сути «совковый» церемониал с караваем от нас. Вот пока будем с караваями, как русские к трапу к гостям бегать – до тех пор и будут они считать нас милым придатком России. Водка, хлебы-соли, все дела. Прямые ассоциации ведь. Да и всегда так было, почему же они должны думать, что что-то кардинально изменилось, ведь это наша обязанность – донести до мира эти изменения.

Екатерина Золотарева возмущается, неужели нельзя как минимум избавиться от всего этих советских нафталиновых вещей и сделать шаг к чему-то новому. Тут реально стоит задуматься на досуге: а может просто мы сами себя обманываем и никаких современных европейских Украин нам и не нужно, а нас вполне устраивает «неосовок» в независимом от колонизатора формате, ведь нам нравится вариться с ним в одном инфополе, праздновать как и прежде те же праздники и соблюдать те же самые церемониалы.
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