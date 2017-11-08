Европа увидела прогресс в украинских реформах, - Порошенко

Петр Порошенко заявил: «Я приветствую решение Комитета министров Совета Европы в отношении Украинского государства. Благодарю за качественную оценку реформ в Украине и поддержку в борьбе со страной-агрессором – Россией. Решение СЕ отмечает ответственность Российской Федерации за выполнение договоренностей, достигнутых в Минске, в первую очередь, о прекращении огня и отводе военной силы».
Согласно со словами гаранта Конституции Украины, Совет Европы признал прогресс, который был достигнут благодаря децентрализации, судебной и антикоррупционной реформе, в том числе в перезагрузке Верховного суда Украины. Президент добавил: «Мы продолжим и далее тесное взаимодействие с Советом Европы для реформ в Украине, внедрении европейских стандартов и противодействия агрессии Российской Федерации». Как известно, парламент во время второго чтения и в целом принял законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательство, который дает старт судебной реформе.