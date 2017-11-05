Приехал за пенсией: полиция задержала помощника коменданта «ДНР»

В частности, в сообщении отмечается, что 54-летний местный житель города Макеевка на протяжении шести месяцев работал на террористов «ДНР» и получал от них заработную плату. Однако в это же время мужчина решил оформить и пенсию, но уже от украинской стороны. Он был задержан именно во время приезда в Волноваху за денежным обеспечением.
В полиции области сообщили: «В августе 2014 года задержанный явился в военную комендатуру боевиков. За проявленное мужчиной желание помогать террористам, власти псевдореспублики назначили новобранца помощником дежурного коменданта. На службу он заступал в форме, однако огнестрельного оружия новичку не доверили». Согласно с данными сотрудников правоохранительных органов, в обязанности помощника дежурного входило принимать вызовы от жителей и направлять патрули по указанному адресу. За свою работу, как сообщается, задержанный не получал денег, а только наборы продуктов, которыми он кормил свою семью.