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Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина

Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина
В интервью журналистам Александр Снегирев, который является прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил о нехватке электронного браслета для сына главы Министерства внутренних дел Александра Авакова, передает replyua.net. Со слов Снегирева, Аваков-младший должен сдать все имеющиеся у него паспорта, но вопрос относительно электронного браслета по-прежнему открыт. «Давайте пока не будем говорить о браслете. На этот вопрос не готов отвечать и никто вам не ответит», — заявил он.

Следует напомнить, что сына министра внутренних дел Александра Авакова отпустили под личное обязательство.

31 октября по инициативе детективов НАБУ у Александра Авакова был проведен обыск в рамках досудебного расследования по рюкзакам, которые внутреннеполитическое ведомство закупило в конце 2014 – в начале 2015 года. После завершения обыска Александр Аваков был задержан и доставлен в офис НАБУ. Помимо этого, задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Авакову и Чеботарю предъявили подозрения и доставили в изолятор временного содержания.
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