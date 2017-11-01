валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Царев рассказал о причинах убийства Окуевой

Царев рассказал о причинах убийства ОкуевойНепосредственное участие Амины Окуевой в организации убийства политика РФ Бориса Немцова могло быть причиной убийства женщины, о чем в своем комментарии «Русской Весне» заявил экс-депутат-беглец Верховной Рады Украины Олег Царев.

Как информирует replyua.net, Царев высказал свое мнение по поводу убийства Окуевой, заявив: «Я не могу определенно утверждать, однако один из моих источников среди украинских силовиков выдал мне достаточно любопытную версию убийства Окуевой». По словам бежавшего из Украины регионала, организация операции, последствием которой стала смерть Бориса Немцова, проходила через чеченцев, которые были в оппозиции к Кадырову и проживали на украинской земле. Он добавил: «Якобы убийство Бориса Немцова, согласно со сценарием, должно было запустить определенные политические процессы как внутри Российской Федерации, так и за ее границами».

Кроме того, с убийством Бориса Немцова напрямую связано убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета. Олег Царев отметил: «Российские друзья журналиста просили его расследовать это убийств, так как все концы терялись на Украине. В свою очередь он смог выяснить, что подготовкой операции по устранению Немцова занимались непосредственно боевики чеченского батальона имени Джохара Дудаева. Мне мои источники в правоохранительных органах Украины сообщили, что именно Амина Окуева организовала и приняла активное участие в убийстве Шеремета, так как расследование, которое он вел, зашло слишком далеко». По словам политика-беглеца, факт того, что после таких действий непосредственные заказчики убийства Немцова примут решение зачистить следы и устранить Окуеву, был ясен еще несколько месяцев назад.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
31 окт 2017
8829

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, -

31 окт 2017
6753

Донік: я не хотів піднімати цю тему, але цинізм просто зашкалює

За словами волонтера Романа Доніка, доволі часто в нашій державі намагаються перекласти відповідальність на когось іншого, хто взагалі непричетний до події. Наприклад, цього разу у тому, що загинула

01 ноя 2017
4507

Цимбалюк: «Скорость наших реформ в сравнении – РФ поднялась в рейтинге на 89 мест, Украина – на 4. Ищем российский след»

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, работающий в России, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в рейтинге Doing Business позиции России и Украины сильно отличаются, информирует

Последние новости

Нусс: постановление Левченко – не более, чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции»

«Газпром» впервые за 17 лет столкнулся с серьезными проблемами

Фесенко рассказал, что «погубило» Пола Манафорта

Фемида изберет меру пресечения сыну Авакова

Угроза опасности: Украина усилила контроль на границе с Россией

Царев рассказал о причинах убийства Окуевой

Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца

Не было государственного деятеля: журналист пояснил, как украинские власти могли сделать Донбасс лояльным

Росіяни почали називати українців зрадниками ще під час російсько-грузинської війни, – соціолог

Политолог рассказал, как в России сейчас решается судьба Путина

Блогер: не удивлюсь, если Пучдемон окажется в том же Ростове, наряду с еще одним «легитимным»

Россиянина посадили в тюрьму за попытку вступить в «Азов»

Олешко: не может быть совпадением, что атака на МВД произошла именно сейчас – во время раскачки политической обстановки в стране

Блогер: если мы хотим, чтобы суды не отпускали коррупционеров, то давайте требовать от депутатов изменить УПК

Лещенко «одолжил» у друзей на покупку фешенебельной квартиры в центре Киева, а обвинения предъявлены Каськиву

Высочайший знак доверия: Гройсман принял участие в заседании парламентских комитетов Канады

1 ноября цены на нефть побили все рекорды

Тиллерсон провел встречу с российским послом

Политолог: «Дело Манафорта – это начало импичмента Трампу»

Наталья Юсупова: портрет Авакова должен быть правдив до конца, а не только со слов СМИ, которые очень часто не честны на руку

 Новости за день