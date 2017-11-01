Царев рассказал о причинах убийства Окуевой

Как информирует replyua.net, Царев высказал свое мнение по поводу убийства Окуевой, заявив: «Я не могу определенно утверждать, однако один из моих источников среди украинских силовиков выдал мне достаточно любопытную версию убийства Окуевой». По словам бежавшего из Украины регионала, организация операции, последствием которой стала смерть Бориса Немцова, проходила через чеченцев, которые были в оппозиции к Кадырову и проживали на украинской земле. Он добавил: «Якобы убийство Бориса Немцова, согласно со сценарием, должно было запустить определенные политические процессы как внутри Российской Федерации, так и за ее границами».
Кроме того, с убийством Бориса Немцова напрямую связано убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета. Олег Царев отметил: «Российские друзья журналиста просили его расследовать это убийств, так как все концы терялись на Украине. В свою очередь он смог выяснить, что подготовкой операции по устранению Немцова занимались непосредственно боевики чеченского батальона имени Джохара Дудаева. Мне мои источники в правоохранительных органах Украины сообщили, что именно Амина Окуева организовала и приняла активное участие в убийстве Шеремета, так как расследование, которое он вел, зашло слишком далеко». По словам политика-беглеца, факт того, что после таких действий непосредственные заказчики убийства Немцова примут решение зачистить следы и устранить Окуеву, был ясен еще несколько месяцев назад.