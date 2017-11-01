Политолог: «зрада» с Аваковым оказалась «перемогой»

Заявление министра МВД Арсена Авакова о том, что его сын готов доказать в суде свою невиновность и заявление нардепа Антона Геращенко о том, что он связывает действия НАБУ в отношении Александра Авакова с позицией заместителя главы Бюро Гизо Углавы в интересах экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, по всей видимости, разочаровали тех, кто, испробовав все возможности для создания политического кризиса, рассчитывали на развал коалиции изнутри. Об этом информирует replyua.net, ссылаясь на прямую речь украинского политолога Олеси Яхно-Белковской в эфире одного из украинских телеканалов.
Она отмечает, что даже, если и представить, что внутри коалиции есть недопонимания, противоречия, различия по отдельным вопросам, то объединяющего гораздо больше, чем разъединяющего.
«Так что не спешите обманываться и рассказывать о том, что коалиции больше нет, досрочные выборы, как парламента, так и президента, состояться в ближайшее время. В общем, такая «зрада», что аж «перемога», – подытожила Олеся Яхно-Белковская. Напомним, сына главы МВД Александра Авакова подозревают в растрате государственного бюджета, его задержали представители НАБУ. У него также прошли обыски.