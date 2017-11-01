В Украину экстрадировали Каськива

На своей странице в соцсети Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об экстрадиции из Польши в Украину бывшего главу Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времен президентства Виктора, передает replyua.net. В том числе, со слов Луценко, экс-высокопоставленного чиновника в Украину доставили в ночь на сегодня, первого ноября, и этому способствовали совместные действия Генпрокуратуры и Службы безопасности. «Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия», - отметил генпрокурор.
Юрий Луценко отметил, что это «первый случай экстрадиции экс чиновника в Украину, но не последний».
Следует напомнить, что Владислава Каськива в марте 2016 года объявили в розыск по делу о хищении 7,5 миллионов гривен.18 августа 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива на территории Польши. Спустя некоторое время стало известно, что сбежавший экс-чиновника задержали во время его попытки въехать на территорию Коста-Рики. Однако сам Каськив всячески опроверг информацию о своем задержании.