Огрызко: Когда Манафорт начнет говорить, для многих людей в Украине радикально изменится ситуация

В интервью одному из украинских интернет-изданий бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сложившаяся ситуация относительно судебного разбирательства против экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта может привести к последствиям также для определенного круга людей в Украине, передает replyua.net.
«По моему мнению, еще рано утверждать про достижимые вещи. Однако то, что это может стать причиной достаточно серьезного политического землетрясения в США, то это совершенно очевидно. Пока что неясно, насколько далеко это все может зайти. И то, что это будет иметь также очень понятные последствия и для определенного круга людей в Украине, это очевидно. И я считаю, что после того, как Манафорт начнет раскрывать информацию, для многих людей в Украине ситуация также существенно изменится. Впрочем, не нужно опережать события, стоит подождать результаты допросов и расследований», – сказал дипломат.
По его словам, в первую очередь, речь будет идти о раскрытии весьма неприятных для некоторых политиков обстоятельств, их привлечения к криминально-коррупционному бизнесу и обороту, которым они занимались в течение последних лет до революции в бизнесе.