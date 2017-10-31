НПУ: Осмаев и Окуева отказались от госохраны после июньского покушения

Как информирует replyua.net, представитель Национальной полиции Украины сообщил: «После того, как истек срок предоставления государственной охраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента». Причины, почему супруги тогда отказались от предоставления им государственной охраны, неизвестны. Ранее сообщалось, что в столице Украины, 1 июня произошло покушение на участников АТО, добровольцев Окуеву и Осмаева. Злоумышленник встретился с супружеской парой под видом журналиста. Во время разговора в транспортном средстве киллер достал пистолет и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ супруга добровольца выстрелила в преступника, ранив его.
Также сообщалось, что вчера, 30 октября под Киевом, на въезде в поселок Глеваха неизвестными из кустов был расстрелян автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате покушения уроженка Чечни Окуева получила несовместимые с жизнью ранения.