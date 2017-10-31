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Турчинов прокомментировал убийство Окуевой

Турчинов прокомментировал убийство ОкуевойАлександр Турчинов, являющийся секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины, прокомментировал убийство Амины Окуевой под Киевом, заявив, что такие действия преступников в отношении уроженки Чечни являются «террором» со стороны РФ. Как информирует replyua.net, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В частности, Турчинов сказал: «Российская Федерация, продолжая агрессию на востоке Украины, начала масштабный террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашего государства».

Согласно со словами спикера СНБО, убийство Амины Окуевой – это вызов всей Украине. Наша страна должна дать «жесткий и адекватный ответ». При этом Александр Турчинов добавил: «Мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота нашей страны она стала родной сестрой. Враг должен понести за это ответственность, за убийство нашей сестры».

Напомним, ранее вчера сообщалось, что у поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли транспортное средство, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате инцидента доброволец АТО, герой Украины Амина Окуева получила несовместимые с жизнью ранения.
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