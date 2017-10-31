Турчинов прокомментировал убийство Окуевой

Согласно со словами спикера СНБО, убийство Амины Окуевой – это вызов всей Украине. Наша страна должна дать «жесткий и адекватный ответ». При этом Александр Турчинов добавил: «Мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота нашей страны она стала родной сестрой. Враг должен понести за это ответственность, за убийство нашей сестры».
Напомним, ранее вчера сообщалось, что у поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли транспортное средство, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате инцидента доброволец АТО, герой Украины Амина Окуева получила несовместимые с жизнью ранения.