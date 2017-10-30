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Волонтер: хочете нас залякати? Не дочекаєтесь!

Волонтер: хочете нас залякати? Не дочекаєтесь!
За словами відомого волонтера Семена Кабакаєва, все частіше на території України відбуваються інциденти, які, на думку ворога, мали б розчарувати українців і позбачити їх волі до боротьби, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис в соціальній мережі.

Так, Кабакаєв зауважує, що війна вже давно перемістилась з передової до мирних українських міст. Зараз буває страшніше перебувати в українській столиці, ніж на лінії розмежування. Треба визнати, що ми не можемо протистояти такому валу терактів, замахів і вбивств. Варто пам’ятати, що на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва було здійснено вже не один замах. Але, що не менш печально, вони не останні з тих, кого ліквідують російській спецпризначенці та пересічні фанатики «руського миру» на українській території.

Мета Кремля зрозуміла – нас намагаються дестабілізувати, при чому не тільки на лінії фронту, а, у першу чергу, всередині держави, в тилу. Хочуть, щоб ми були залякані і перестали боротись. Але не дочекаються – нас це тільки згуртує, - переконаний Кабакаєв. Нагадаємо, годиною раніше стало відомо, що на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва неподалік від Києва було здійснено напад. Від отриманих ран Окуєва померла на місці.
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