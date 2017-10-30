Под Киевом убили Амину Окуеву, Адам Осмаев остался жив

Как информирует replyua.net, в частности Антон Геращенко написал: «Автомобиль Амины Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, что под Киевом. В результате покушения Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, однако он будет жить. Я только что разговаривал с ним по телефону». На месте инцидента осуществляли работу сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
Как известно, за последнее время это было уже не первое покушение на супружескую пару. Напомним, в Киеве, 1 июня уже была предпринята попытка убить Осмаева и Окуеву. Тогда нападавший представился журналистов некой газеты Le Monde и выстрелил в мужчину. Незамедлительно Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего. Адам Осмаев, а также и сам киллер получили тогда серьезные ранения. Однако уже в июле Осмаев был выписан из медучреждения.