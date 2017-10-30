Монетизация субсидий и перерасчет пенсий: стало известно, как в ноябре изменится жизнь украинцев

В ноябре текущего года Кабмин завершит процесс осовременивания пенсий для украинских граждан, а также выплатит украинским гражданам компенсацию за сэкономленные субсидии, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». В частности, глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии увеличились уже для 90% пенсионеров, что составляет 10,24 миллиона человек. Вместе с тем, еще не были пересчитаны пенсии примерно 900 тысяч человек, которым ранее государство выплачивало специальные пенсии. Для таких людей размер выплат должен измениться уже в ноябре.
«Некоторым пенсионерам повышение будет уже в ноябре, так как есть необходимость проведения перерасчета, поэтому выплат стоит ожидать в ноябре. И ничего нового для пенсионеров в этом нет, это самая обычная практика, с которой украинцы знакомы», - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Он подчеркнул, что перерасчет осуществляется согласно новой формуле с коэффициентом 1,0 и принимая во внимание рост средней зарплаты. Более того, в ноябре украинцам, которым полагается выплата компенсации за экономию субсидий, будут выплачены необходимые суммы денег.