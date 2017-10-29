Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

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За словами журналіста Юрія Бутусова, у мережі сприйняли новину, яка надійшла сьогодні з Одеси, доволі спокійно. Тим не менш, тут є через що насторожитись, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом в соціальній мережі.Так, Бутусов зауважує, що тепер, здається, навіть нікому захистити військові аеродроми в державі. Зокрема, командування Повітряних сил сьогодні поширило прес-реліз, який просто шокує: о 8:45 чотири десятки невідомих чоловіків проникли на територію аеродрому «Шкільний», відтіснивши охорону аеродрому, демонтували частину загорожі та вкрали військове майно. Вартові застосовувати зброю не стали, хоч це і суперечить вимогам Статуту. Здається, пора збирати волонтерів, які б захистили військову частину та аеродром, бо таким чином противник цілком може забрати автомати і літаки.Вдумайтесь: йде четвертий рік війни, а військове командування рапортує про напад на військовий об’єкт і не вказує скількох людей було застрелено для його захисту. А що, якщо так противник відпрацьовує сценарій війни? У неділю зранку, поки всі сплять, до ключових об’єктів військової інфраструктури під’їдуть російські спецпризначенці, переодягнені в охоронців ларків, покажуть якийсь папірець і далі... Небезпечний сценарій, - наголошує Бутусов.