Обслуживание в поездах «УЗ» привело пассажиров в шок

Компания «Укрзализныця» постоянно анонсирует появление новых удобств и сервисов в поездах, однако на самом деле обслуживание оставляет желать лучшего, и с «совковых» времен в пассажирских вагонах практически ничего не изменилось.
Как сообщает replyua.net, впечатлениями от поездки поделился Алексей Липириди, глава Общественного совета при Минсоцполитики, на своей странице в Фейсбуке. «Давно не видел такого грязного постельного белья в поезде. На фотках не видно, насколько оно грязное - в пятнах, волосах, нитках... Ну и влажное ко всему прочему», - написал Липириди. Он оказался не единственным, кому досталось такое белье – многие пользователи прокомментировали его пост и подчеркнули, что иногда бывает даже хуже.
«Надо было просить, чтоб поменяли. Вызвать начальника поезда». «Я просила поменять целых пять раз. Меняли пять комплектов», «Волосы хоть наши, родные? Не москальские?», «Часто езжу, всегда серого цвета», «Мы тоже меняли, дали немного лучше, но ведь оно запаковано, а, значит, это как лотерея».