Соціальні мережі в захваті від нової розробки харківського волонтера

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Телеграф», українські волонтери знову дивують своєю креативністю. Цього разу харківський дизайнер вразила користувачів соціальних мереж власною розробкою логотипів для українського уряду.Як з’ясувалось, не кожне українське міністерство може похвалитись власним логотипом. Саме тому двадцятирічний харківський дизайнер Артем Шапаренко взявся розробити знаки, які б допомогли ідентифікувати органи державної влади. Як повідомляє сам автор логотипів, вперше він стикнувся з проблемою, коли оформлював один із буклетів, в якому мав вказати на підтримку Міністерства освіти. Після того, як відповідне позначення знайти не вдалось, чоловік зацікавився темою. Наприклад, під час спілкування з колегами на «Kharkiv Design Weekend» він дізнався, що вони розробляють айдентику для Міністерства закордонних справ.Саме так звилась ідея розробити символіку для всіх міністерств. Розуміючи, що сімнадцять окремих проектів зробити буде важко, Шапаренко створив уніфіковану систему, яка може заповнити пробіли. Основні завдання, які ставив перед собою дизайнер – простота та цілісність. Результатами роботи він поділився на власній сторінці в соціальній мережі, де їх дуже високо оцінили інші користувачі.