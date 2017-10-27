Блогер: очередную ночь Саакашвили провел, в каком-то смысле, на Майдане, но не с «революционерами», а со жрицами любви

Последние дни Саакашвили даже не делает вид, что ночует в палатке, мерзнет и голодает под стенами неприступного украинского парламента. Пока другие мерзли в палатках, ели кашу с тушенкой, Саакашвили вчера развлекался в одном из самых дорогих ресторанов – фешенебельном «Саперави», что в самом центре Киева. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает украинский блогер Мирослав Олешко.
По его словам, нарушитель закона Саакашвили, который, по логике, должен прятаться от преследований у Верховной Рады, посетители целый вечер видели в отдельной кабинке ресторана с двумя привлекательными молодыми женщинами. К слову средний чек там 550 гривен, поэтому «каша» «Михомайдана» была не дешевой. Роскошная квартира на Костельной, 7 в самом центре Киева стала скромным пристанищем всем трем гостям ресторана – Саакашвили и его двоим спутницам. Так что ночевал Саакашвили в каком-то плане, фактически на Майдане, но только не в палатке.
По словам блогера, сегодня же с утра, после ночных утех Саакашвили снова пора на работу, оставив приятную компанию двух прекрасных девушек, Михо поехал к студентам, вешать лапшу про суровую революционную романтику. Олешко напоминает, что с 20 на 21 октября Саакашвили ночевал в отеле Fairmont в компании 31-летней Екатерины Рощенко, номер был зарегистрирован на Дарью Чиж.