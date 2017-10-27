валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Роман Цимбалюк: с Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина

Роман Цимбалюк: с Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина
Как сообщает replyua.net, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал скандальный указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Такой переход рассчитан до 2025 года и обойдется государству в крупную сумму, но процесс неизбежен, потому что национальные интересы прежде всего.

Как пишет на своей странице в соцсети Facebook собкор информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк, несмотря на резонансный указ, наблюдается какая-то подозрительная тишина в Москве, совсем не слышны ноты протеста, гневные заявления и требования прекратить дискриминацию русскоязычных. Ведь наверняка в Казахстане, как и в Украине, науку и промышленность создали исключительно русскоязычные. Наверняка, в Казахстане, как и в Украине, совсем не знаю родного казахского языка, а привыкли общаться и воспитывать детей на исконно русском. Возможно в этом деле не обошлось и без «печенек» Госдепа или вообще вмешалась какая-то потусторонняя сила.

«А, может дело не в языке? Это только предлог, чтобы напасть на тех, кто не хочет находиться в тени Кремля», – задается вопросом Ром ан Цимбалюк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
8536

Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Політичний оглядач Кирило Сазонов на персональній сторінці в соціальній мережі обмірковує версію замаху на народного депутат Ігоря Мосійчука, оприлюднену Денисом Казанським, - про це інформує видання

26 окт 2017
4195

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Журналіст Денис Казанський закликає подивитись на ситуацію щодо вибуху на Солом’янці більш широко, врахувавши факти, про які журналісти не говорять широкій громадськості,- інформує інтернет-портал

Последние новости

Блогер: списать теракт на Россию, сделав из Мосийчука патриота и героя, – это позволить настоящим виновникам остаться безнаказанными

В законопроекте о животных есть и светлая сторона медали, как например, то что животные перестанут гадить на детских площадках, – блогер

Роман Цимбалюк: с Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина

Документы об убийстве Кеннеди рассекречены в США

МЧС России отправило на Донбасс 70-ый гумконвой

Эксперт по безопасности: информационный шум по поводу теракта в Киеве только на руку преступникам

Политолог: если премьер заявляет, что следует заняться техоснащением публичных мест, - значит, на это уже есть ресурс

Пономарь: «США снова расширяют жесткие санкции»

Нам ничего от них не нужно: родственники погибших в харьковском ДТП категорически отказались от денег Зайцевой

Аналитик: «Цель атак РФ – сделать из Украины объект террористических угроз»

Волонтер: с такой оппозицией народ никто не услышит и власть расслабиться

Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова

Кадыров разразился оскорблениями в адрес Мосийчука

Политик объяснил, кто стоит за выдвижением Собчак

Политолог: «Аннексия Крыма и кризис в Украине ускорили сепаратистские движения в Европе»

На Донбассе увеличилось количество взрывов – ОБСЕ

Синоптик: снега уже не будет, но нужно готовиться к сильным дождям

Сазонов: все набагато небезпечніше, тому що сліди теракту під час замаху на Мосійчука ведуть не в Москву і не в Грозний

Макаренко: «Чтобы бомжи в Европе не воровали, им дают до 900 евро пособия, у нас таможенники зарабатывают 200 евро»

Йованович о последних протестах под ВР: украинцы себя ведут достойно

 Новости за день