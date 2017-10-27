Роман Цимбалюк: с Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина



Как



Как пишет на своей странице в соцсети Facebook собкор информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк, несмотря на резонансный указ, наблюдается какая-то подозрительная тишина в Москве, совсем не слышны ноты протеста, гневные заявления и требования прекратить дискриминацию русскоязычных. Ведь наверняка в Казахстане, как и в Украине, науку и промышленность создали исключительно русскоязычные. Наверняка, в Казахстане, как и в Украине, совсем не знаю родного казахского языка, а привыкли общаться и воспитывать детей на исконно русском. Возможно в этом деле не обошлось и без «печенек» Госдепа или вообще вмешалась какая-то потусторонняя сила.



«А, может дело не в языке? Это только предлог, чтобы напасть на тех, кто не хочет находиться в тени Кремля», – задается вопросом Ром ан Цимбалюк.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Как сообщает replyua.net , президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал скандальный указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Такой переход рассчитан до 2025 года и обойдется государству в крупную сумму, но процесс неизбежен, потому что национальные интересы прежде всего.Как пишет на своей странице в соцсети Facebook собкор информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк, несмотря на резонансный указ, наблюдается какая-то подозрительная тишина в Москве, совсем не слышны ноты протеста, гневные заявления и требования прекратить дискриминацию русскоязычных. Ведь наверняка в Казахстане, как и в Украине, науку и промышленность создали исключительно русскоязычные. Наверняка, в Казахстане, как и в Украине, совсем не знаю родного казахского языка, а привыкли общаться и воспитывать детей на исконно русском. Возможно в этом деле не обошлось и без «печенек» Госдепа или вообще вмешалась какая-то потусторонняя сила.«А, может дело не в языке? Это только предлог, чтобы напасть на тех, кто не хочет находиться в тени Кремля», – задается вопросом Ром ан Цимбалюк.