Политолог рассказал о требованиях Волкера во время визита в Киев

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, сегодня, 27 октября, прилетит в Киев, где потребует от украинских властей самых серьезных шагов по отношению к Москве.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский политолог. Пионтковский отметил, что спецпредставитель не собирается уговаривать украинские власти пойти на уступки России, как это еще недавно делали власти Германии и Франции. «У него совсем иная цель, чем у Олланда и Меркель, которые два года назад выкручивали украинскому правительству руки, требуя изменить Конституцию, принять федерализацию и совершить путинский план вталкивания ОРДЛО как раковой опухоли в политическое тело Украины. Очень хорошо, что Украина тогда не поддалась этому давлению, а Волкер – совершенно другой человек», - считает политолог.
Также он отметил, что во время встречи с Владиславом Сурковым Волкер не мог о чем-то с ним договориться, поскольку считает этого человека военным преступником. Пионтковский подчеркнул, что сейчас спецпредставитель ждет шагов от Киева, и у него уже сложилась четкая позиция по ситуации на Донбассе.