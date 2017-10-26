Самую дорогую в мире пряность теперь выращивают и в Украине

Как передает replyua.net, совсем недавно стало известно, что самую дорогую в мире иранскую пряность, шафран, можно спокойно выращивать в Украине. Так сделал Олег, обычный житель Херсонской области.
По его словам, эта дорогая и очень полезная пряность запросто приживается в стеновой зоне. Так же аграрий утверждает, что шафран неприхотлив и полезен, поэтому вырастить его не составляет особого труда. Единственный нюанс состоит в том, чтоб как можно быстрее и аккуратнее собрать цветки. Известно, что цветы крокусов расцветают с первыми заморозками и с этого момента есть всего две недели на то, чтобы аккуратно собрать цветки, вынуть тычинки и засушить.
Один грамм специй можно собрать только из 25 цветков, поэтому как только шафран прижился, Олег и его помощник увеличили посадку этой специи на 3 гектара за три года. Засушенный шафран может храниться более ста лет, а выручка, за собранный всего за пару часов урожай, может составлять до 25 000 тысяч долларов. Олег с его помощником предлагали своим односельчанам так же высаживать эту секцию, но те отказались ввиду того, что специями сама по себе дорогая, да и рынок сбыта не велик. Так же фермеры сообщают, что их драгоценные плантации не нуждаются в охране, ведь простой человек не знает как нужно обрабатывать и собирать цветки.