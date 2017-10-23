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Приходько о Савченко: Она – стопроцентный агент Кремля

Приходько о Савченко: Она – стопроцентный агент Кремля
В интервью интернет-изданию Persona.top известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко является стопроцентным агентом Кремля, передает replyua.net. «Это стопроцентный агент Кремля, которого нам подослали в виде жертвы. К тому же, она очень опасный игрок на политическом рынке. Никто, кроме нее, не встречался с Плотницким, она спокойно ездит в Донецк, говорит – это же бред!», - отметила Приходько

Также певица добавила, что сама на первых порах тоже очень поверила в Надежду Савченко, но спустя некоторое время разочаровалась.

«Могу честно сказать: это был мой прокол. Как человеку, который семь лет прожила в России, мне следовало бы «раскусить» этот медийный образ. Но я об этом забыла. Позже я поняла, что Надежда – никакая не герой! Мне стыдно, что я прокололась и «повелась» на политические манипуляции Кремля», – сказала Анастасия. Также, она отметила, что как сейчас можно верить человеку, объявившему голодовку который в то же время «полнеет на глазах». Анастасия Приходько считает, что Надежду Савченко вернули в Украину для того, чтобы она участвовала в выборах президента.
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