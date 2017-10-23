Кароль: «У нас очень разная страна. Этого раньше не было»

Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась своими впечатлениями от гастролей в разных уголках Украины, отметив, что страна стала очень разной, а жители восточных областей сейчас стали более растерянными и зажатыми, сообщает replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
«На самом деле сейчас, как никогда, у нас "разная страна". Раньше такого не было. На востоке зрители более зажаты эмоционально. Растеряны. Они пребывают в каком-то эмоциональном страхе, вроде опасаясь проявить свою радость. Вплоть до того, что я говорю: "Ребята, можно улыбаться и аплодировать! А еще можно вставать со своих мест и делать все, что хотите! Ведь сегодня мы здесь с вами живем!" Я эту фразу не зря говорю на каждом концерте, потому что хочу, чтобы они жили — сегодня и здесь», - рассказала Кароль.
Артистка подчеркнула, что выступала во многих населенных пунктах Донбасса и пыталась сделать местных жителей счастливыми людьми, - по мнению Кароль, такие концерты нужны, чтобы вдохновлять людей. Также певица отметила, что в центральных областях тоже странная публика – все ждут, когда она начнет веселить, но она певица, а не шут. Жители запада, по словам Кароль, наиболее требовательные.