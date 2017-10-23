валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно
Очень интересным оказалось признание нардепа-беглеца, экс-регионала Владимира Олийныка о финансировании палаток «майдана» под Радой. Человек выделяет деньги на еду, на расходы. Этот тот самый Олийнык, который через суд Дорогомиловский райсуд Москвы зафиксировал на радость кремлевской пропаганде Евромайдан, как «государственный переворот». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Она отмечает, что Олийнык – это также тот самый беглец, который Януковича «облизывал» с макушки до пятой точки и, без помоев которого в сторону бывшей Родины не обходится самое грязное и срежиссированное шоу русских каналов. Тот самый соавтор печально известных «диктаторских законов», из-за которых была пролита кровь и туристический центр Киева больше напоминал линию фронта. Тот самый Олийнык, которого заморские технологи Партии регионов рекомендовали в качестве vip-спикера, поскольку старшим и пожилым женщинам по душе такой типаж: болтливое блиноподобное лицо с маленькими глазками, но с налетом крепкого хозяйственника. Олийнык – тот самый человек, который так хотел впервые попасть в парламент через БЮТ, что история о том, как он бегал за Юлией Владимировной по пшеничному полю с лукошком васильков стала легендой в Черкасском регионе.

Блогер отмечает, что после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно, Соболев снять сине-желтый флаг и одеть пуховик с фартушком Партии регионов, молодые антикоррупционеры типа Залищук и Лещенко дальше пользоваться преимуществами нахождения в президентской фракции: приемы в посольствах, встречи с дипломатами, защита прав ЛГБТ и борьба с чужой коррупцией, при чем абсолютно молча и до окончания созыва, иначе каждый своей активностью вокруг Рады и заявлениями о свержении власти ставит знак равенства между Олийныком и сомнительными проектами ФСБ о третьем Майдане.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
22 окт 2017
12080

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

В случае с 20-летним ребенком Еленой Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе, считая, что лучше выбрать Ветхий Завет (око за око), а чем Новый (кто из вас без греха, пусть первый

22 окт 2017
9119

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний

22 окт 2017
6313

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Неоднократно в СМИ сообщалось об охранниках Сакварелидзе, которые как раз накануне так называемых акций протеста попались на покупке гранатометов и автоматов Калашникова, но не назывались их

22 окт 2017
4718

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

За словами українського політика Зоряна Шкіряка, спроби протестувальників імітувати під Верховною Радою Майдан провалились остаточно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

Последние новости

Волонтер: "Нас всех ожидает решающий год"

В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом

Березовец назвал главную проблему для будущего Украины

Кароль: «У нас очень разная страна. Этого раньше не было»

Керри сделал громкое заявление о своей бывшей девушке, покончившей жизнь самоубийством

Приходько о Савченко: Она – стопроцентный агент Кремля

Киев стал лидером рейтинга городов мира с самой дорогой арендой жилья

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Парубий прокомментировал запуск евроколеи из Львова в Польшу

В киевских МАФах полностью запретили продажу алкоголя

Лоукостер Ernest Airlines перевезет 200 тысяч пассажиров между Италией и Украиной в 2018 году

Эксперт: «Французы ненавидят Путина»

Эксперт: улетая подлечиться в Швейцарию или Германию, политикам нужно хотя бы постить селфи из украинских больниц

Журналист: «Я с самого начала предупреждал Собчак об огромных рисках»

Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО

Блогер: Егор не хочет проблем ни власти, ни себе, он просто очень хочет попасть в телевизор

Трамп предупредил о выходе США из НАФТА

Похорошевшая Джоли удивила фанатов романтичным образом

Российский сухогруз затонул возле берегов Японии

Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю

 Новости за день