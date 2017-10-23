Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Очень интересным оказалось признание нардепа-беглеца, экс-регионала Владимира Олийныка о финансировании палаток «майдана» под Радой. Человек выделяет деньги на еду, на расходы. Этот тот самый Олийнык, который через суд Дорогомиловский райсуд Москвы зафиксировал на радость кремлевской пропаганде Евромайдан, как «государственный переворот». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, что Олийнык – это также тот самый беглец, который Януковича «облизывал» с макушки до пятой точки и, без помоев которого в сторону бывшей Родины не обходится самое грязное и срежиссированное шоу русских каналов. Тот самый соавтор печально известных «диктаторских законов», из-за которых была пролита кровь и туристический центр Киева больше напоминал линию фронта. Тот самый Олийнык, которого заморские технологи Партии регионов рекомендовали в качестве vip-спикера, поскольку старшим и пожилым женщинам по душе такой типаж: болтливое блиноподобное лицо с маленькими глазками, но с налетом крепкого хозяйственника. Олийнык – тот самый человек, который так хотел впервые попасть в парламент через БЮТ, что история о том, как он бегал за Юлией Владимировной по пшеничному полю с лукошком васильков стала легендой в Черкасском регионе.
Блогер отмечает, что после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно, Соболев снять сине-желтый флаг и одеть пуховик с фартушком Партии регионов, молодые антикоррупционеры типа Залищук и Лещенко дальше пользоваться преимуществами нахождения в президентской фракции: приемы в посольствах, встречи с дипломатами, защита прав ЛГБТ и борьба с чужой коррупцией, при чем абсолютно молча и до окончания созыва, иначе каждый своей активностью вокруг Рады и заявлениями о свержении власти ставит знак равенства между Олийныком и сомнительными проектами ФСБ о третьем Майдане.