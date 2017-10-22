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Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе
В случае с 20-летним ребенком Еленой Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе, считая, что лучше выбрать Ветхий Завет (око за око), а чем Новый (кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камнями). Многие выбрал заметить бревно в чужом глазу. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский блогер и военный корреспондент Алексей Арестович.

«Дите решило проскочить на желтый, нарушая то правило дорожного движения, которое чуть ли не ежедневно нарушают многие из тех, кто в эти дни осуждает Зайцеву. Дитя получило в бок, перекинулось, неизвестно, как же уцелело, его достали из машины и назвали «Убийца шестерых людей», – отметил Арестович.

Он отмечает, что это и есть святое украинское общество, что каждый день принципиально и системно осуществляет ряд нарушений, радостно хрюкая, в едином порыве, а потом приравнивает ребенка к стрелку из Лас-Вегаса, который сознательно, заранее определившись, расстрелял людей.
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