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Известный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе

Известный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе
В настоящее время никак нельзя определить, кто ведет агрессивную политику на Донбассе и кто виноват в том, что там война. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам портала Styler озвучил украинский певец Виталий Козловский

«В России, которую вы только что назвали агрессором, у меня проживает немало хороших друзей. И многие из них приезжают даже на мои концерты сюда. Тихо приезжают, и поддерживают, и радуются. Таких людей немало. Они толерантные, нормальные, думающие люди. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а о тех агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это совершенно разные вещи», — заявил артист. Кроме того, Виталий Козловский не смог дать ответ на уточняющий вопрос о том, кого следует называть «агрессорами». «Я не могу понять, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого нужно назвать агрессором. Вероятно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. На самом деле, война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне думаю, что всегда можно найти какой-то компромисс и решение», — добавил он.

Как известно, 7 октября во Львове активисты не дали провести концерт Сергея Бабкина. Сам музыкант заявил журналистам, что не намерен признавать Россию страной-агрессором.
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