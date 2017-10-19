В Украине начинается повышение тарифов на Интернет

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «Мы делаем абонентскую плату актуальной и отменяем тарифные планы, чтобы иметь возможность развивать наши сервисы и предлагать абонентам исключительно лучшие услуги и продукты. Пересмотр тарифов напрямую связан с внешними факторами, непосредственно влияющими на себестоимость наших услуг, а именно: инфляция и переход на платные отношения с медиа-группами, рост курса американского доллара…».
В сообщении также отмечается, что стоимость тарифов повысится в среднем на десять процентов. У провайдера объясняют свои инициативу относительно актуализации тарифов так: «Это предоставит нам возможность модернизировать сеть и оборудование, продолжить инвестирование в качественные инновационные услуги, а также сотрудничать с международным производителем контента – FOX, AMC, National Geographic, Discovery».