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Савченко: «Если бы я умерла в плену, то осталась бы героем»

Савченко: «Если бы я умерла в плену, то осталась бы героем»
Надежда Савченко, внефракционный депутат, заявила о том, что, если бы она умерла в российской тюрьме, то смогла бы остаться героем в Украине.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Савченко в авторской программе «БАЦМАН». «Когда я сидела в тюрьме, люди меня не знали (в принципе, меня и сейчас немногие знают лично). Им создали символ и картинку, в этом участвовали все телеканалы, и это была мощная пропаганда: люди видели меня такой, какой меня нарисовали. Живой человек не может быть символом. Если бы я умерла в плену – осталась бы героем, все было бы хорошо», - заявила депутат.

Также Савченко отметила, что после освобождения у нее были высокие рейтинги, однако «их нарисовали нечестно», но она действительно делала все искренне, но несознательно. Напомним, что Владимир Путин, президент РФ, подписал указ о помиловании Савченко, и она смогла вернуться в Украину в конце мая прошлого года.
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