В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

По мнению представительства лоукостера Ryanair, планы украинского авиаперевозчика МАУ обратиться с судебным иском против них, аэропорт Львова и Министерство инфраструктуры в связи с тем, что принужденная конкуренция с европейским лоукостом приведет к якобы «потере дохода», являются «смехотворными», передает replyua.net. В частности, со слов коммерческого директора Ryanair Дэвида О’Брайена, все угрозы, звучавшие со стороны компании «Международные авиалинии Украины», не имеют совершенно никаких оснований.
«Судя по данному смехотворному требованию МАУ, можно быть уверенным в том, что они сделают совершенно все от них зависящее, чтобы украинские потребители и посетители не имели возможности доступа к таким же недорогим воздушным перевозкам, которые Ryanair предоставляет в 33 других странах», — заявил О’Брайен. К тому же, в пресс-службе ирландской лоукост-компании заявили, что со стороны МАУ используются неправдивые ложные угрозы, чтобы только иметь возможность для сохранения в будущем высокой стоимости полетов.
При этом, по мнению О’Брайена, хотя на сегодняшний день Ryanair не присутствует на рынке Украины, МАУ уже пришлось снизить стоимость билетов, что положительно скажется как на гражданах Украины, так и на туристах из-за рубежа.