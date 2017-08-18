валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ
По мнению представительства лоукостера Ryanair, планы украинского авиаперевозчика МАУ обратиться с судебным иском против них, аэропорт Львова и Министерство инфраструктуры в связи с тем, что принужденная конкуренция с европейским лоукостом приведет к якобы «потере дохода», являются «смехотворными», передает replyua.net. В частности, со слов коммерческого директора Ryanair Дэвида О’Брайена, все угрозы, звучавшие со стороны компании «Международные авиалинии Украины», не имеют совершенно никаких оснований.

«Судя по данному смехотворному требованию МАУ, можно быть уверенным в том, что они сделают совершенно все от них зависящее, чтобы украинские потребители и посетители не имели возможности доступа к таким же недорогим воздушным перевозкам, которые Ryanair предоставляет в 33 других странах», — заявил О’Брайен. К тому же, в пресс-службе ирландской лоукост-компании заявили, что со стороны МАУ используются неправдивые ложные угрозы, чтобы только иметь возможность для сохранения в будущем высокой стоимости полетов.

При этом, по мнению О’Брайена, хотя на сегодняшний день Ryanair не присутствует на рынке Украины, МАУ уже пришлось снизить стоимость билетов, что положительно скажется как на гражданах Украины, так и на туристах из-за рубежа.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
8887

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

17 авг 2017
5210

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

17 авг 2017
3743

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал

Последние новости

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину нелетального оружия

Долю «Роснефти» планирует выкупить китайская компания

Блогер назвал самое большое разочарование украинцев, начиная с 1992 года

Составлен рейтинг стран для лучшего, но недорогого отдыха

В Испании объявлен трехдневный траур

Мосийчук: в Украине ужесточат наказание за вождение авто в нетрезвом виде

В Украине ужесточат правила получения субсидии

Сытник: антикоррупционный суд можно сформировать всего за один год

Гордон: воровство стало национальной идеей Украины

Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах теракта в Барселоне

Союзом політичної осені може стати співпраця Тимошенко і Авакова

В НБУ пообещали снижение уровня безработицы и рост ВВП в 2018 году, - эксперты в прогноз не верят

Во время теракта в Барселоне пострадали граждане 18 государств

Журналист: после прихода Навального к власти Крым не вернется в Украину

 Новости за день