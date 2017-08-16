Украинский самолет установил мировой рекорд по скорости

Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд по скорости – 255 километров в час. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, команда пилотов во главе с Сергеем Тарасюком преодолела расстояние от Польши до Запорожья за максимально короткое время.
Вылетел Ан-2-100 неделю назад на максимальной скорости по замкнутому кругу из Киева во Львов. Потом он полетел в Польшу, оттуда до Винницы. Из Винницы до Запорожья самолет пролетел снова на максимальной скорости. Более того, источник отмечает, что Ан-2-100 установил сразу два рекорда. Он пролетел две дистанции на максимальной скорости. Согласно правилам, длина каждой дистанции должна составлять более четырехсот километров.
В апреле Ан-2-100 установил еще один рекорд для самолетов своего класса. При максимальной коммерческой нагрузке в 1500 килограммов самолет поднял 3202 килограмма на высоту 2,7 тысяч метров. Нужно отметить, что украинское предприятие «Антонов» собирается в ближайшие три года полностью перейти на стандарты НАТО.