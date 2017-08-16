Савченко пояснила, почему не отказывается от звания Героя Украины

Надежда Савченко, внефракционный депутат, заявила о том, что пока не может отказаться от звания Героя Украины, но не потому, что ей самой не хочется терять это звание, а лишь по причине того, что некоторые украинцы могут воспринять такое решение с обидой.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, при этом Савченко отметила, что хотела отказаться от звания сразу после того, как вернулась в Украину. «Звание и награду Героя Украины мне дали, когда я еще находилась за решеткой. Но я тогда не знала ни президента, ни как живет моя страна и даже сомневалась, что вернусь из России живой. Моя сестра и многие люди, поддерживающие меня, заявили, что я не могу отказаться от звания Героя Украины, поскольку многие люди считали меня именно героем», - заявила нардеп.
По ее словам, в первый же день возвращения в Украину ей очень хотелось отказаться от всех наград и званий, а также спеть песню группы «Тартак», где поется о том, что в Украине перестали ценить героев.