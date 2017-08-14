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«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме
В сети набирает резонанса открытое письмо болельщиков ФК «Мариуполь», которые пожаловались руководству страны на ФК «Динамо» и обвинили клуб в футбольном сепаратизме. Поводом для письма послужило то, что руководство «Динамо» в лице президента клуба Игоря Суркиса на отрез отказывается давать добро на то, чтобы динамовцы приезжали в Мариуполь и проводили там матчи в рамках Чемпионата Украины.

«Сдается мне, что у руководства моего любимого «Динамо» «крыша поехала». Ну, неужели не понятно, что даже, если им сам Папа Римский выдаст супер письменные гарантии безопасности в Мариуполе, ничего от этого не изменится? Не может никто гарантировать безопасность в любой точке воюющей стране. И расстояние от линии фронта не имеет никакого значения. Если будет желание в Кремле, то организуют теракт хоть во Львове, хоть в Киеве, хоть где угодно», – прокомментировал информацию известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан

Он добавляет, что это ни в коем случае не означает, что надо сидеть по домам. Наоборот. Почему Вакарчук едет в Мариуполь и другие города в зоне АТО и к нему на концерты приходят десятки тысяч людей. И то без проблем, и без каких-то гарантий, а вот Суркисам, оказывается, гарантии нужны. По мнению блогера, лучше бы футболисты воспользовались случаем и встретились с нашими морпехами и розкошелились на какую-то приличную помощь им, а то складывается такое впечатление, что проворачивают с подачи Медведчука спецоперацию по «зраде» в футболе Украины, чтобы дать повод для российского телевидения помусолить эту тему.
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