Иностранцев вроде Балчуна звали в Украину не реформировать что-то, а просто разорвать кланы, – эксперт

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Отставка главы «Укрзализници» Балчуна снова вернула внимание журналистов к вопросу иностранцев на ведущих должностях. При этом, когда говорят об иностранцах обычно вспоминают 10-15 фамилий. И тем самым все сбрасывают в одну кучу: успешных реформаторов, неуспешных реформаторов, антиреформаторов, пустых говорунов, сбрасывают в одну кучу чиновников, топ-менеджеров, консультантов. Нужно рассматривать каждый случай отдельно, оценивая, что удалось, что не удалось. Об этом в эфире одной из радиостанций отметил соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар.По его мнению, нельзя говорить, что никому из тех иностранных руководителей, которые работали в Украине, ничего не удалось. Абромавичюс переформатировал министерство экономики, сократив его почти вдвое, и собрал отличную команду, которая запустила реформы дерегуляции, публичных закупок ProZorro, управление госпредприятиями. Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе запустили патрульную полицию. Примеров много. «Почему не все удалось? Причина неудач иностранных реформаторов та же, что и причина неудач отечественных реформаторов. Слабый парламент, мало новых людей в правительстве, сопротивление коррупционных кланов и бюрократии. Анализируя успехи и неудачи, я бы в целом не различал по месту рождения человека», – отметил эксперт.Он добавляет, что звали иностранцев по одной причине – надо было разорвать круг клановых связей. Это исключение. В целом же у власти должны находится отечественные реформаторы и руководители. Что же касается государственной службы, есть надежда на проект, который условно можно назвать «1000 новых людей в новых структурах с новыми ценностями, зарплатами и полномочиями». Успех зависит от тщательного общественного контроля по открытым конкурсам, от готовности людей из бизнеса идти на госслужбу, от нашей поддержки усилий этих людей.