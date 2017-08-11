Всі підозрювані в рамках справи про розкрадання проекту Стіна заарештовані

У п’ятницю, 11 серпня, Солом’янський районний суд столиці виніс рішення про арешт 7 затриманих осіб, яких підозрюють у розкраданні грошей, які були направлені на фінансування проекту «Стіна» на українсько-російському кордоні, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Представники Національного антикорупційного бюро повідомили, що відповідне рішення суд схвалив за клопотанням детективів відомства. Нині відомо, що заарештованими були колишні керівники управлінь Державної прикордонної служби, а також підприємств-підрядників ТОВ "АЗІ", Чернігівський облавтодору", ТОВ "Будцентр "Вітязь". Крім того, було заарештовано особу, яка за даними НАБУ, була посередником у цій справі. Усім затриманим присудили затримання під вартою з можливістю внести заставу різного обсягу – від 500 тис. до більше 8 млн гривень.
Варто нагадати, 8 серпня співробітники НАБУ та САП затримали 6 осіб, яких підозрювали у справі, що була порушена за фактом розкрадання грошей, які виділили з бюджету на проект «Стіна». Крім того, правоохоронцями були проведені обшуки в Київській області, Києві, Харкові та Чернігові.